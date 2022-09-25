南投縣警力缺額爭議 警政署：已規劃派補支援

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）南投縣派出所合署辦公引發警力不足問題。對此，警政署今天說，已提前辦理今年員警定期請調作業，南投縣警察局統調淨增8警，並調派保四總隊支援和規劃警專畢業生分發。

聯合報報導，南投縣信義鄉和社及東埔等基層派出所合署辦公，讓居民擔心衍生基層警力不足等問題，盼南投縣警察局能根據原鄉現況慎重考量。南投縣長林明溱說，合署辦公只是暫時警力調整，最重要的還是中央應編列預算支應，補足基層警力，才是長遠之計。

警政署下午也發布新聞稿回應表示，經查南投縣政府警察局今年8月底警員缺額為28人，為應地方治安維護警力需求，今年員警定期請調作業已由10月份提前至9月16日辦理完畢，南投縣警察局統調淨增加警員8人。

警政署9月23日再指派保安警察第四總隊15人專案支援南投縣警察局，並於10月下旬規劃分發台灣警察專科學校畢業生到南投縣警察局服務。

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警政署說，未來會持續配合警專畢（結）業生分發期程，以及參考各機關治安、交通等勤、業務需要與預算員額的缺額比率，優先派補地方警察機關。

針對南投縣警察局所提增補警力158人部分，警政署表示，事涉擴編及請增預算員額，而地方警力預算是依照地方制度法及財政收支劃分法規定，由各地方政府編列，若地方政府能編足相關預算，警政署將協助請增警局預算員額並優先增補警力。（編輯：李錫璋）1110925