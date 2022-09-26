吸金集團誆300多人投資虛擬幣 2年來經手上億元

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以28歲林姓男子為首的吸金集團，涉嫌以每月獲利4%高報酬話術，吸引被害人投資虛擬貨幣，2年來經手金流破新台幣億元，高雄市警察局刑事警察大隊循線逮捕4人，並起獲大量現金及精品等證物。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）以28歲林姓男子為首的吸金集團，涉嫌以每月獲利4%高報酬話術，吸引被害人投資虛擬貨幣，2年來經手金流破億元，不少職業軍人上當受騙。高市刑大循線逮捕4人，依法送辦。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，今年2月接獲民眾檢舉，高雄市28歲王姓男子及30歲陳姓妻子涉嫌以投資以鈦幣及實體店面等名目，每月獲利4%高報酬、保證獲利等話術，向被害人吸金。

警方表示，2人還在網路等社群軟體發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶的影片，博取被害人信任，還有不少職業軍人上當受騙。

警方蒐證期間清查金流，發現2人自民國109年2月至今經手款項已逾新台幣上億元，還把自己打造成多金炫富頂客族，穿戴名牌，出入以名車代步，出手闊綽。

蒐證後，警方即報請檢方指揮，並與刑事警察局電信偵查大隊第三隊等組專案小組，追蹤金流及共犯。經追查約半年，警方分別於今年7月6日、8月23日執行搜索、拘提，並再循線追緝上游28歲林姓男子及32歲許姓女帳房到案。

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警方還在許姓女子住處起獲現金600萬多元、精品包及百萬名牌手錶等證物。經查2年來集團至少吸引300多人，每人投資金額約數十萬至上百萬元不等。

王、陳2人家中還貼有許多標語，期許自己資產突破5億元、月收入淨賺1000萬元、買跑車及豪宅，甚至提醒自己要捐款給育幼院等社福團體，十分諷刺。警方將4人依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法等罪送辦。（編輯：郭諭儒）1110926