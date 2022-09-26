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首頁 / 社會

翻牆闖空軍嘉義基地欲竊機密 男子3萬交保

2022/9/26 17:19
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）新北市林姓男子24日搭高鐵南下嘉義，當晚翻牆進入空軍嘉義基地被發現，軍方認為他欲竊取軍事機密，遭嘉義憲兵隊移送，檢方依違反要塞堡壘地帶法，以新台幣3萬元交保。

嘉義地檢署今天表示，住在新北市三重區的26歲林姓男子，24日搭高鐵南下嘉義，當天晚上翻牆進入空軍嘉義基地，在營區閒逛3個小時後被發現，軍方認為林男動機不單純，懷疑是要竊取軍事機密，嘉義憲兵隊昨天依違反國家安全法移送法辦。

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檢方指出，林男說詞反覆，第一時間還謊稱是受一名涉嫌販毒民眾所託，進入基地拍攝戰鬥機，後來又改口說，進入空軍嘉義基地是要搭民航機前往澎湖散心，說詞令人難以置信。

檢方說，已服過兵役的林男，因父親在中國經營麵館生意，曾前往幫忙經營5年，林男非法侵入軍事營區是否涉嫌竊取機密，仍須進一步調查釐清，因此，檢方昨天複訊後，依違反要塞堡壘地帶法，諭令3萬元交保，昨天晚間由其家人辦理交保。（編輯：卞金峰）1110926

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