手機下注網路賭博遭記2大過 中士興訟勝訴

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（中央社記者劉世怡台北3日電）在陸軍步兵擔任班長的趙姓中士，遭軍方以他用手機在營區內外網路賭博為由，記大過2次，趙男提告請求撤銷。法院認為，趙獲檢方處分不起訴，但仍遭記2大過，判決撤銷原處分。

全案緣於，趙男於民國109年8月至9月期間，利用智慧型手機連線「九州娛樂城」網站在營區內外進行網路賭博，經陸軍步兵第二○六旅查證後召開評議會，決議將趙男記大過2次予以懲罰。趙男不服，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

趙男主張，沒有事證可以證明他在賭博網站簽賭有讓軍方及賭博網站經營者以外之人知悉，他沒有用軍人身分在「九州娛樂城」網站下注，並沒有所謂「有損軍譽」，甚至到「情節重大」，更沒有構成違失行為。

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趙男表示，就算認為他曾以網際網路登入「九州娛樂城」賭博網站參與賭博而應受懲罰，軍方對他核定大過2次懲罰，處分違反比例原則及平等原則，請求法官撤銷。

法院日前認為，趙男的行為經新竹地檢署檢察官為不起訴處分，軍方未特別敘明他有何違反「陸海空軍懲罰法」應處以大過2次懲罰的情形下，實在難以判斷軍方決定考量因素與裁量基準何在，原處分的基礎事實認定，已有事實與理由未能互相勾稽情形，軍方涉裁量濫用，因此判決撤銷原處分。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111003