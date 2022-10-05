高雄大遠百變電箱起火 高捷開啟排煙設備因應

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高雄大遠百1樓樓梯間變電箱5日中午疑似走火竄煙，所幸員工自行撲滅，無人傷亡。但火警也影響到高雄捷運三多站，目前已配合警消關閉2個出入口，開啟相關排煙設備。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄大遠百百貨1樓樓梯間變電箱今天中午疑似走火竄煙，幸員工自行撲滅火勢，無人傷亡。但火警也影響到高捷三多站，目前已配合警消關閉2個出入口，開啟相關排煙設備。

高雄市政府警察局苓雅分局今天發布訊息指出，中午1時多獲報苓雅區三多四路大遠百百貨公司1樓發生火警，但消防人員在到達現場前，火勢就已由員工自行撲滅，無人傷亡。

警方初步了解，起火點疑在大遠百1樓樓梯間，疑似變電箱走火釀災，目前排除人為縱火可能，詳細起火原因仍待消防局鑑識調查。

另外，針對高雄捷運三多站是否受火警影響，高捷公司則指出，行控中心接獲司機員及車站回報隧道內及車站有煙霧後，第一部列車因受到煙霧影響，已改於獅甲站清車後收回機廠，車上旅客安全無虞，改搭下一部列車。

高捷公司表示，高捷後續也將配合警消關閉1、2號出入口，車站已開啟相關排煙設備，目前車站正常營運。（編輯：黃世雅）1111005