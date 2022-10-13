台東1天2起路人遭撞死 大武鄉長父親命喪輪下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東昨日分別在南、北發生路人遭機車和貨車衝撞死亡，其中1名死者是大武鄉長的父親。警方呼籲民眾駕車減速慢行集中精神，警方也會加強長輩交通安全宣導。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌今天上午接受中央社記者電話訪問表示，昨晚6時許大武分局接獲民眾報案，在大武鄉台9線420.8公里北上車道，發生交通事故，員警趕往現場處理，是48歲江姓民眾駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛，不明原因撞擊77歲黃姓男子。

黃男重傷送大武衛生所急救無效宣告死亡，江姓駕駛人未受傷，無飲酒情形，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

大武鄉公所秘書張涵薇今天告訴記者，昨晚不幸遭貨車衝撞不治的黃姓老翁是鄉長黃建賓的父親，感謝大家的關心。

另外，成功分局表示，昨日清晨5時20分許，21歲黃姓男子騎普通重型機車，走台9線從台東市返回成功鎮，於東河鄉台11線機慢車優先道時，撞上北向南行走於同車道路側的71歲蘇姓婦女，黃姓男子與乘客蘇姓男子於摔車後四肢挫傷送醫無生命危險；蘇女現場無呼吸心跳，送醫急救無效，宣告死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

成功分局和大武分局提醒，駕駛除在行車前應有充足睡眠外，建議連續行駛應以1.5至2小時範圍內，適度休息或更換駕駛，將可大幅降低疲勞駕駛的風險。

另外，有鑑於郊區路段多缺少路燈照明，也呼籲民眾家中長輩有晨運習慣或農忙者，必須清晨或晚上在道路行走時，應盡量穿著淺色或具有安全反光飾條的衣服，或配帶反光飾品甚至是手電筒，提升行走路間的辨識度，讓汽機車駕駛人可以提早發覺與禮讓。（編輯：謝雅竹）1111013