得知被害人存放金飾現金 移工進屋強盜殺人遭起訴

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）力姓移工得知張姓男子住處存放金飾及現金，藉故入屋後持木棍毆打張男，並以電線繞頸、衣物塞嘴造成窒息死亡，接著搜刮金飾、現金10多萬元逃逸，南投地檢署依涉犯強盜殺人起訴。

力姓泰國籍移工與張男因金錢借貸往來而相識，力姓移工也因此得知張男位在南投市住處存放一定數量金飾及現金，力姓移工缺錢起貪念，基於強盜殺人犯意，今年8月8日晚間獨自騎電動自行車前往張男住處。

力姓移工入屋後，先以木棍毆打張男，再用手掐、電線纏繞頸部、衣物塞嘴巴等方式，造成張男當場窒息死亡，接著搜刮張男身上及屋內金飾、現金新台幣10多萬元等財物後逃逸，死者姊姊隔天到訪，發現弟弟倒臥客廳地板，趕緊報案，檢警組成專案小組全力追緝。

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南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官王元隆指揮南投縣警察局南投分局偵辦這起強盜殺人案件，經相驗、解剖、過濾比對周邊監視器，鎖定力姓移工涉案，經拘提到案及搜索扣得金飾等證物，並向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署指出，力姓移工未坦承全部犯行，甚至故布疑陣卸責給不詳共犯，專案小組抽絲剝繭偵查、查證多名證人、進行行動電話數位採證、生物跡證採驗、擴大監視器清查範圍等縝密作為後，確認只有力姓移工一人獨自犯案，經偵查終結，認被告力姓移工涉犯強盜殺人罪嫌，向南投地方法院提起公訴。（編輯：陳仁華）1111013