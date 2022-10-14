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水泥塚封小姑屍判無期 張芳馨聲請憲法審查遭駁

2022/10/14 11:54
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（中央社記者林長順台北14日電）女子張芳馨不滿小姑愛告狀，以啞鈴擊昏小姑拖進浴室，將小姑強壓入水窒息死亡，再以水泥封屍。最高法院判處張芳馨無期徒刑定讞。張芳馨聲請憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

根據判決，張芳馨與小姑因生活習性差異而關係不睦，且對小姑屢向張芳馨娘家親人告狀，心生不滿。民國107年3月13日上午，張芳馨得知小姑又打電話向娘家告狀而一時氣憤，取出啞鈴痛擊小姑頭部數十次，導致小姑昏厥。

張芳馨將昏厥的小姑拖進浴室，並將小姑口鼻強壓至裝水的臉盆，導致窒息死亡。張芳馨為掩飾犯行，將小姑屍體拖入小姑房內，連續3天購買乾拌水泥砂，以水泥封屍。

一、二審均認定張芳馨在命案曝光前坦承犯案，符合自首要件，判處無期徒刑。最高法院於108年間駁回上訴，全案定讞。

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張芳馨認為，最高法院判她無期徒刑所適用的刑事訴訟法第288條第4項、刑法第57條、兒童權利公約第12條等規定，有牴觸憲法第7條、第8條、第16條、第22條及第23條等規定疑義，聲請憲法審查。

憲法法庭認為，張芳馨沒有具體敘明法條有何牴觸憲法之處，且本案歷審判決於量刑時，均已對張芳馨育有2名未成年子女情狀予以衡酌，張芳馨的聲請不符憲法訴訟法規定，裁定不受理。（編輯：李錫璋）1111014

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