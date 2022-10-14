涉吸金11億元 調查局約談移送期貨營業員等15人

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有期貨公司營業員涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨或借款等名義吸金新台幣11億餘元，新北檢方13日指揮相關單位兵分18路搜索，約談15人到案，並陸續移送新北檢複訊。圖為調查局人員搜索涉案營業員辦公處所畫面。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年10月14日

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（中央社記者蕭博文台北14日電）調查局今天表示，有期貨公司營業員涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨或借款等名義吸金新台幣11億餘元，案經新北地方檢察署指揮，昨天共約談前陳姓營業員等15人移送複訊。

法務部調查局新聞稿指出，新北地檢署及台北市調查處於民國110年間接獲線報，指稱期貨公司營業員涉嫌勾結非法代操業者，以代操投資期貨或借款等名義，並保證返還本金及每年可獲利10%至216%不等，招攬不特定人投資，涉嫌吸金、違法代操及詐欺。

檢察官陳柏文昨天指揮調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、新竹縣調查站、中部地區機動工作站，兵分18路搜索，約談涉案的現職林姓營業員、已離職的陳姓營業員與陳姓女非法代操業者等15人到案，陸續移送新北檢複訊。

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新聞稿指出，初步統計此案不法獲利超過新台幣11億元；經檢察官複訊後，其中已離職的陳姓營業員遭法院裁定羈押禁見，其餘被告分別以15萬元至3萬元不等金額交保；法院並裁定扣押土地建物1筆、銀行帳戶27筆及證券帳戶4筆。

調查局表示，近年非法吸金案件層出不窮，受害民眾不計其數，調查局長期將吸金案列為重點加強偵辦，未來也將持續與各單位合作，積極推動防堵吸金集團擴大，以端正金融市場秩序、維護社會公平正義，並營造安全誠信的投資環境。（編輯：戴光育）1111014