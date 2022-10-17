伯爵山莊土石流 台電：高壓電塔邊坡穩固

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（中央社記者曾智怡台北17日電）新北市汐止區伯爵山莊社區昨天發生土石崩塌，鄰近台電高壓線路鐵塔。台電今天派專家赴現場勘查，擋土牆完整無損，新北市工務局也判定鐵塔基座穩固，初步研判無安全問題。

此外，鐵塔興建早於伯爵山莊社區，歷經45年多次豪大雨與颱風侵襲，邊坡皆穩固無虞。

新北市長侯友宜今天受訪表示，高壓電塔設在伯爵山莊，造成居民生活上的壓力跟恐慌，台電應該一勞永逸，讓高壓電塔能夠順利搬遷完畢。

台電今天透過新聞稿表示，昨天已緊急動員至現場處理，土石崩塌處距離鐵塔塔基約6到10公尺，植被良好；台電針對鐵塔塔基下方及鄰近坡面已鋪蓋帆布，避免雨水滲入土壤再度引起滑落。

另外，今天再派具大地及土木技師資格專家赴現場勘查，擋土牆完整無損，新北市工務局也已判定鐵塔基座穩固，初步研判無安全問題。

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有關塔基安全，台電指出，該座鐵塔於民國66年完成，並非剛新建完成的鐵塔，甚至早於伯爵山莊社區興建，45年來歷經多次豪大雨及颱風侵襲，邊坡皆穩固無虞。

台電強調，45年來均有依據規範辦理定期維護巡查，檢查地基及附近區域有無龜裂、滑動、下陷坍方、開挖或大水沖損等情事；另巡查塔基周邊排水設施、擋土牆等護坡無崩塌、斷裂或傾斜等。至於此次土石流發生原因，將會同相關單位及專家深入瞭解、共同調查。（編輯：林克倫） 1111017