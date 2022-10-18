法務部核定查賄標準含行動支付 30元界定僅限文宣品

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（中央社記者劉世怡台北18日電）最高檢修正「妨害選舉刑事案件例舉」，明定30元查賄標準，僅限文宣品，另犯罪態樣增加「線上遊戲點數、手機行動支付等工具」，法務部今天說已審核完畢，發函執法機關遵循。

最高檢察署12日表示，選舉造勢活動提供民眾茶水及餐飲是否構成賄選，以及文宣附著於價值新台幣30元以下的單一宣傳物品是否涉犯刑責，應由檢察官視具體案件而定。

最高檢近期重新檢視、修正「賄選犯行例舉」，邀集檢警調執法人員討論，並更名為「妨害選舉刑事案件例舉」，於12日依公文程序函報法務部。

法務部今天發布新聞稿表示，日前審核完畢，並發函執法機關遵循；原本的「賄選犯行例舉」是最高檢於100年11月14日修正，適用迄今已逾10年，歷經多次選舉，加上社會變遷，賄選態樣推陳出新，為因應新型態賄選手法，之前指示最高檢蒐集最新實務見解及法院判決，通盤研議進行修正或補充，讓查賄標準明確化，也供外界依循，而避免候選人或選民誤蹈法網。

新聞稿指出，「妨害選舉刑事案件例舉」主要分成兩部分，第一部分是例舉28項原則上會構成妨害選舉相關罪嫌的行為態樣，包括增加「線上遊戲點數、第三方支付、手機行動支付、虛擬通貨等新興數位工具」、「約其放棄競選（俗稱搓圓仔湯）」、「虛偽設籍（俗稱幽靈人口）」、「不實訊息（俗稱黑函、假訊息）」、「境外勢力資金滲透介入選舉」等新的犯罪類型。

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第二部分是例舉6項原則上不會構成賄選犯罪的行為態樣，包括「以介紹候選人為內容之文宣品或以文宣附著於價值新台幣30元以下之宣傳物品」，意即，所謂提供價值30元以下之物品而不會構成賄選，僅限於附著文宣的宣傳物品，若非文宣品而贈送其他物品時，檢察官將會依法發動偵查，據以認定此等贈品是否構成賄選。

另外，例如「為選舉造勢活動，提供參加民眾適度的茶水、簡便餐飲，不逾越社會常情者」等常見類型均予以例舉供參。以上提及的各種行為態樣，均僅是彙整過去實務見解予以例舉供參考，若發生實際個案時是否構成犯罪，仍應由承辦檢察官視具體案件個別情形，審慎認定及依法偵辦。（編輯：方沛清）1111018