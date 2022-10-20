男子拒攔查跳橋受傷 駕駛座旁留手槍

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）新北市劉姓男子昨晚開車經南迴公路華源橋，警方察覺有異攔查，劉男棄車跳下約20公尺高橋下，受傷遭警方逮捕，駕駛座旁發現一把手槍，目前戒護就醫中。

台東縣警察局大武分局第四組長詹勳昌今天上午接受中央社記者電話訪問表示，大武警分局美和派出所員警19日晚上9時40分許執行巡邏勤務時，行經台9線 （南迴公路）381.9公里華源橋南向車道，發現一輛自小客車車身廠牌與號牌不符，十分可疑，即實施攔查。

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未料駕駛將車停在華源橋上後，直接跳下約20公尺高的橋下逃逸；員警見狀立刻展開救援查緝，並通報消防隊到場協助，追緝及搜救人員到達橋下時發現男駕駛趴在地上，疑似大腿骨折，由警消人員立即戒護救醫，經目視男子駕駛的自小客車發現駕駛座旁有一把手槍；另於橋下犯嫌棄掛於樹上的包包內，另起獲4顆子彈及安非他命。

詹勳昌表示，初步調查駕駛是新北市46歲劉姓男子，為何攜槍到台東，因劉男目前尚戒護就醫中，必須等待進一步偵訊才能了解原因。（編輯：李錫璋）1111020