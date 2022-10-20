湖口鄉長參選人鄭士榤涉賄 檢方起訴相關共6人

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新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤涉嫌利用現金綁樁，新竹地檢署表示，搜索扣押現金及繳回賄款共120萬1000元。（圖取自湖口鄉長候選人鄭士榤臉書網頁facebook.com）

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20電）新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤涉嫌利用現金綁樁，新竹地檢署今天表示，查扣與涉賄金額高達百萬元，將涉案的相關6人以投票行賄等罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，新竹地檢署檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新湖分局、移民署新竹縣專勤隊偵辦現金綁樁案，發現鄭士榤在登記參選前的8月25日，與劉姓男子、范姓男子2人，在范男位於湖口的辦公室內共謀選舉固樁策略，打算對湖口鄉轄內村長、民意代表等重要人士進行現金綁樁買票。

檢方表示，范男當天貸款新台幣100萬元給鄭士榤，再由劉男將其中的90萬元，以每個信封裝3萬元，共計分裝30袋，從8月25日到27日間，在巫姓男子、黃姓男子及鄭姓女子協助下，發送綁樁費。

檢方指出，劉男等人發送賄款時，還會稱是「鄭士榤的」等語，而對投票權人交付賄賂，經調查發現有7人明知所受領的款項為綁樁買票錢，竟仍收下而答應支持鄭士榤。另，有10名村長及鄉代因無意受賄而當場婉拒，或數天後主動退還。

檢方說，9月30日執行搜索，也傳喚涉嫌者共12人到案，訊後向法院聲請羈押禁見鄭士榤、劉男及巫男獲准，並在20天內傳訊涉案者近30人，搜索扣押現金及繳回賄款共120萬1000元。

檢方表示，鄭士榤與劉男、范男、巫男、鄭女、黃男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，而巫男收受賄款部分，則犯刑法第143條之投票受賄罪嫌。其餘，萬姓男子在內7名受賄者，予以職權不起訴處分。另張姓男子等10人受賄部分，則因罪嫌不足為不起訴處分。（編輯：李錫璋）1111020