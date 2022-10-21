立委涉貪案二審首次開庭 陳超明：沒對價求無罪

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（中央社記者劉世怡台北21日電）立委陳超明等人被控貪污收賄案，二審今天首次開庭，陳超明請求判他無罪，強調與行賄者李恆隆根本不認識，沒有對價關係，在投票日前3天收到100萬元是政治獻金，當下沒多想。

前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明及廖國棟、時代力量前黨主席徐永明等，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢方指控，陳超明以立法院經濟委員會召委名義，以列名開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂。檢方查出，陳超明於109年1月9日收受賄賂新台幣100萬元，辦公室主任梁文一收賄50萬元。

一審台北地方法院判陳超明7年8月徒刑、梁文一5年徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院受理，今天首次開庭，傳喚被告陳超明、梁文一、蘇震清（未到庭）及蘇震清辦公室主任余學洋。

陳超明表示，檢方起訴的犯罪事實是張冠李戴，他否認犯罪，請求判決無罪還他清白，涉案的立委當中，只有他沒見過李恆隆，雙方根本不認識，第一次見到李恆隆是因本案起訴，在法院看到他；檢方起訴的犯罪事實指他收下新台幣100萬元賄款，不是單純政治讞金，而是賄款，他感到難以理解，如果是賄款應該是偷偷摸摸進行。

對於SOGO案想要召開公聽會，陳超明強調，他當初就拒絕，後來辦公室主任梁文一才跟他說，立委徐永明和東吳大學要合辦公聽會，請他幫忙打電話給經濟部派人參加公聽會，他致電給時任經濟部長沈榮津，但沒打通，改致電經濟部國會聯絡人轉達要求經濟部派個人來就好，根本沒料到，打這通電話會有觸法的可能。

受命法官蕭世昌詢問陳超明，有沒有收到100萬元，公聽會當天沒去，是否指派梁文一出席，並問梁文一為何收下50萬元，有沒有去公聽會。

陳超明說，梁文一在109年1月9日（五合一大選投票日的前3天）有告訴他，有人捐政治獻金100萬元，他當下沒多想。108年12月18日公聽會當天剛好是五合一選舉候選人抽籤號次的日子，他沒有去，也沒有指派梁文一應出席。

梁文一表示，李恆隆於會面時問及陳超明選情，並表示要額外多給50萬元現金，讓梁文一帶回去自行處理，他先回絕，後來收下，想說看如何存入政治獻金專戶，但後來發現沒辦法存入，且距離投票日剩二天，跟著掃街拜票，忙到沒處理。

此外，蘇震清被控收受李恆隆2580萬元賄款，質詢經濟部SOGO案，一審台北地院認為蘇震清是自行向李恆隆要求並收取賄款，犯後態度不佳，重判有期徒刑10年；蘇震清辦公室主任余學洋未幫助收賄，也並非共犯，判決無罪。

蘇震清不服提起上訴，主張與李恆隆間的金錢借貸關係被曲解為賄款。檢方也不服提起上訴，主張蘇震清僅被判10年徒刑，量刑過輕，余學洋為蘇震清共犯卻判無罪。

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余學洋今天在庭上表示，一審判他無罪，並無違誤；庭後受訪則強調當初調查局偵查訊問他的時間冗長，調查官提示證據時序有讓他混淆，使他回答時序記憶有落差（記憶錯誤），後來知道蘇震清跟李恆隆之間是借款，而借款不等於是收賄。

本案被告陳超明及梁文一的部分辯護律師換人，律師請求能有2個月時間閱卷；法官庭末諭知，案件候核辦。本案其他被告，將定庭期傳喚到庭。（編輯：李錫璋）1111021