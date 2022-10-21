左轉與機車騎士碰撞 U23棒球國手曾頌恩挨告

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新北市淡水警分局8月31日獲報，18歲楊姓機車騎士在三芝區淡金路二段與利民街口，與U23世界盃棒球賽國手曾頌恩駕駛的黑色轎車碰撞。警方表示，全案依道路交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）媒體報導，U23世界盃棒球賽國手曾頌恩日前與機車騎士楊姓男子發生碰撞後不聞不問，「一句道歉都沒有」。據警方調查，曾頌恩駕車左轉時與楊男機車碰撞，楊男已提告過失傷害。

新北市政府警察局淡水分局8月31日下午4時許獲報，18歲楊姓機車騎士在三芝區淡金路二段與利民街口，與曾頌恩駕駛的黑色轎車碰撞。根據錄影畫面，車禍發生時，楊男翻轉1圈後掉到曾頌恩轎車車頂，滑落引擎蓋後再以雙腳著地。

警方表示，雙方酒測值均為0，全案依道路交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清；另外，楊男10月7日已提告過失傷害，將通知曾男到案說明。

根據東森電視台報導，曾頌恩說，有關心對方傷勢，因對方要提告所以無法和解，已委請家人處理後續。（編輯：方沛清）1111021