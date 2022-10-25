冰島雪上摩托車活動釀死傷 旅行社判賠635萬元確定

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（中央社記者蕭博文台北25日電）詹姓男子與妻子參加冰島旅遊團，騎乘雪上摩托車時摔車身亡，詹妻受傷。更一審認為冰島當地業者未提供安全車輛，旅行社應賠償詹男妻女635萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

全案起於，詹姓男子與妻子於民國102年間參加台北市一家旅行社舉辦的冰島旅行團，於冰島朗格冰川駕駛雪上摩托車時發生翻車意外；詹男胸部遭撞擊致心臟破裂而身亡，詹妻也因被拋出車外而受傷。

詹妻與2名女兒向旅行社提出求償訴訟，主張旅行社並未充分說明騎乘雪上摩托車的風險，導致詹男當場迫於不得已而簽下擔保書後騎車發生意外。

一審台北地方法院認為，活動前當地教練及領隊已說明駕駛方式及注意事項，並提供個人擔保書使團員理解駕駛雪上摩托車的風險，且團員有選擇不從事雪上摩托車活動的機會，難以認定旅行社有何過失，判詹妻與2名女兒敗訴。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判決詹妻等人敗訴。

詹妻提起上訴，最高法院認為，二審既然採納冰島警方委託車輛檢測中心針對事故車輛的鑑定報告，認為摩托車有龍頭握把以絕緣膠帶纏繞等非堪用狀態，卻未探究旅行社是否須為此與冰島業者共同負責，判決違背法令，發回高院更審。

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高院更一審認為，旅行社配合的冰島業者未提供合於安全使用狀態的雪上摩托車，就契約履行顯有重大過失，依詹男與旅行社簽訂的旅遊契約、消費者保護法規定，旅行社應就冰島當地業者過失負責。

更一審判決，旅行社應賠償詹妻醫療費、精神慰撫金、家屬赴冰島處理事故的費用等共新台幣350萬餘元，另應賠償詹男的2名女兒慰撫金各130萬元，以及喪葬費用25萬餘元。（編輯：張銘坤）1111025