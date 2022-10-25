下藥性侵韓女案 司機服刑逾4年低再犯獲假釋

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（中央社記者劉世怡台北25日電）詹姓計程車司機下藥迷昏3名韓國女子並性侵其中1人，遭判7年4月定讞，已入監服刑4年多。北監以他接受身心治療，第9次評估認定有成效再犯低，法務部矯正署核准假釋，近期出獄。

判決指出，從事包車旅遊的詹侑儒被控民國106年搭載3名來台自由行的韓籍女子旅遊，於106年1月12日在新北市金瓜石停車場各給3名女子一瓶已注入安眠藥的乳酸飲料，2女不察喝下飲料後昏睡，另名女子淺嚐一口即吐出而未昏睡。

判決指出，詹侑儒當晚驅車前往台北市士林夜市，讓未昏迷的女子下車逛夜市，隨後將車開往洲美橋附近僻靜處，並在車上性侵其中1名女子得逞。

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最高法院於107年4月間依加重強制性交罪，判處詹男7年4月徒刑定讞，詹男於107年5月4日入監服刑。

台北監獄認定詹男需接受身心治療，今年第9次治療評估會議認定治療已具成效，且鑑定、評估他再犯危險有明顯降低而提案假釋；法務部矯正署10月13日核准假釋，檢察官向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束；高院日前審核認為本件聲請為正當，裁定准許。（編輯：張銘坤）1111025