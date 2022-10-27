深夜停車抽毒菸 台南巡邏警聞到盤查逮捕3男

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台南3名男子27日凌晨駕車前往KTV歡唱，卻在中西區知名景點「河樂廣場」旁抽毒菸看夜景，遭巡邏警員盤查逮捕，並起出毒品咖啡包，訊後送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月27日

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南3名男子今天凌晨駕車前往KTV歡唱，卻在中西區知名景點「河樂廣場」旁抽毒菸看夜景，毒味飄出車外送進巡邏警員鼻中，當場遭盤查逮捕，起出毒品咖啡包，訊後送辦。

台南市警察局第二分局警員告訴中央社記者，22歲李姓男子今天凌晨1時許駕車載著同是21歲的2名陳姓男子，準備前往台南市區KTV歡唱，卻在中西區中正路與河中街口「河樂廣場」旁停車抽起K他命毒菸。

3人未料吞雲吐霧時，毒味飄散至車外，送進巡邏警員鼻中，遭到盤查，3人嚇得不知如何是好；警方又在後座陳男腳旁搜出7包印有日文「膠原蛋白-高濃度」的K他命毒品咖啡包。

警方將李男等3人帶回偵訊，驗尿出現毒品陽性反應，訊後依毒品罪嫌送辦，且將追查毒品來源。（編輯：李錫璋）1111027