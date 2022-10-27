高雄2家第三方支付業者涉助洗錢70億 27人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄2間老牌第三方支付蔡姓、賴姓業者，涉與洗錢集團蔡姓主嫌合作，讓詐騙集團透過虛擬帳號收錢，洗錢金額達70億，橋檢將蔡姓主嫌等27人依洗錢防制法等罪起訴。

橋頭地檢署檢察官自刑案資料庫數據調查發現，自民國108年起，詐騙集團利用虛擬帳號收受詐欺款項案件暴增，其中高雄地區多集中在當地2間老牌第三方支付派維爾、金恆通公司，檢察官鄭子薇指揮內政部警政署刑事警察局及高雄、屏東刑事警察大隊偵辦，前後共經1年蒐證，搜索達40處，拘提達45人次，並查扣銀行帳戶內不法犯罪所得新台幣3億5120多萬元，粗估洗錢金額達70億。

檢警調查，詐騙集團以在臉書（Facebook）社團假冒富邦金控業務，並以假網站佯稱可借款投資、可在「金特爾娛樂城」、「M8娛樂城」、「博金運彩分析網」等假博弈網站儲值下注投資、穩賺不賠等話術，誘騙民眾刷卡儲值或匯款至虛擬帳號、或以超商代碼繳費。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿指出，43歲蔡姓主嫌邀集成員組成JIAPAY洗錢集團，並找人頭成立157家人頭公司，再以人頭公司名義接觸高雄2間老牌第三方支付公司50歲蔡姓、49歲顏姓負責人，雙方先以不實營業項目向銀行申請提供金流，之後再將金流平台連接到假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站，讓民眾透過刷卡、匯款或超商繳費等將遭詐騙款項匯入。

當這2間第三方支付公司收到受騙民眾或賭客款項後，每週會再將款項匯入洗錢集團旗下的157家人頭公司，最後蔡姓主嫌則派車手大額提領詐騙款項，轉交給詐騙集團，並從中抽成；經查2間第三方支付公司連接的不法網站多達410個，受害民眾達247人。

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檢方痛批，2間第三方支付服務業者不但不思維護數位金融市場健全，利用第三方支付服務業低度監理現況，任憑違法人頭公司任意將金流服務平台串接至賭博、詐欺網站，甚至為貪圖鉅額手續費與洗錢集團同流合污，將不實營業項目提供給簽約銀行，導致銀行提供刷卡服務給不法網站，形同賭客可刷卡向銀行融資賭博、或刷卡消費八大行業及債務整合，造成大量消費爭議案件。

橋頭地檢署訊問後，認為蔡姓主嫌與2間公司蔡姓、顏姓負責人等27人及3間法人已涉違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪條例、詐欺罪、賭博等罪，依法提起公訴，並建請橋頭地方法院針對洗錢集團蔡姓主嫌、2間公司負責人從重量刑。（編輯：陳仁華）1111027