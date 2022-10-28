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大巨蛋案趙藤雄判7年 遠雄：依契約辦理無獲不當利益

2022/10/28 17:35
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（中央社記者潘智義台北28日電）針對北院下午判決遠雄集團創辦人趙藤雄7年有期徒刑，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，今天判決遠雄集團創辦人趙藤雄7年、前財政部長李述德9年徒刑，新北市議員周勝考10年徒刑。全案可上訴。

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對於遠雄集團創辦人趙藤雄的判決結果，楊舜欽在記者會強調，很遺憾法官沒有採納他的理由，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。

楊舜欽指出，為求永續經營，遠雄集團已積極推行專業經理人制度，強化公司治理及法規遵循機制等，並建立良好公司組織及文化、內部控制制度，符合法令規範，公司以完成接班，各事業體均正常運作、穩定成長，集團財務與運作不受影響。（編輯：林克倫、張均懋）1111028

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