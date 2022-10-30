八德與楊梅分局攜手破地下兵工廠 嫌犯辯上網自學
2022/10/30 13:14（10/30 13:41 更新）
桃園市警局八德分局與楊梅分局偵查隊29日在楊梅區緝獲地下兵工廠，現場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、改造零組件及工具等證物。（桃園市警局八德分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月30日
（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市警局八德分局與楊梅分局偵查隊，在楊梅區緝獲地下兵工廠，現場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、半成品一批、改造零組件及工具1批等證物，並將主嫌楊男送辦。
八德分局副分局長林友銘今天接受媒體聯訪表示，隨著選舉日接近，警政署通報全國執行查賄、制暴淨化選前治安工作，八德分局偵查隊日前獲報40歲張姓男子大量改造槍械，經八德及楊梅分局偵查隊共同布線，對張男長期蒐證後，見時機成熟昨天下午3時許持搜索票至張男楊梅區住處進行搜索。
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林友銘指出，警方現場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、半成品一批、改造零組件及工具1批等證物，雖然張男辯稱是自己上網看影片自學改槍，未透露槍枝是否販售，但警方在調查後依槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地方檢察署偵辦。
八德分局長林樹國表示，非法槍枝嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將持續針對非法黑槍等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪，民眾若發現不法，可撥打110報案電話檢舉。（編輯：張銘坤）1111030
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