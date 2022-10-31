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李天怡涉浮報進口動物700萬 否認犯罪稱未接受委託

2022/10/31 19:07（10/31 19:31 更新）
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前三立電視節目主持人李天怡（前）等人涉浮報進口非洲動物價格，從中獲利約新台幣700萬元遭起訴，台北地院31日首度開庭，李天怡否認犯罪。圖為李天怡2月移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
前三立電視節目主持人李天怡（前）等人涉浮報進口非洲動物價格，從中獲利約新台幣700萬元遭起訴，台北地院31日首度開庭，李天怡否認犯罪。圖為李天怡2月移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北31日電）前三立電視節目主持人李天怡夫婦等人涉浮報進口非洲動物價格，從中獲利約新台幣700萬元，被檢方起訴。台北地方法院今天首度開庭。李天怡否認犯罪，強調自己未接受委託。

李天怡指出，自己並非頑皮世界的員工，也未接受頑皮世界的委託，她沒有應允頑皮世界從事動物買賣；郭人杰也否認犯罪，強調認真執行專案，每個重要時間點都有提醒股東，盼法院還他清白。

檢方起訴指出，三立影城於民國109年初入主頑皮世界。頑皮世界原計畫從非洲引進包括長頸鹿、斑馬等野生動物。時任三立影城董事長張榮華委託李天怡接洽動物引進事宜。

檢方查出，李天怡等人涉嫌浮報動物進口價格。造成頑皮世界237萬1850美元的損失。郭人杰、李天怡夫婦獲利25萬765美元（約新台幣700餘萬元）。

頑皮世界因動保團體關切停止進口非洲動物計畫後，與李天怡商討止約後續爭議時，發現李女言談有異，懷疑李女等人插股謀私，向調查局報案。台北地檢署今年9月間依背信罪起訴李天怡等人。（編輯：方沛清）1111031

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