蘇煥智未獲邀台北市長電視辯論怒提告 三立TVBS：無違法

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（中央社記者林長順、葉冠吟台北3日電）台北市長參選人蘇煥智、唐新民不滿三立電視台與TVBS僅邀特定3名參選人參加電視辯論、排除其他參選人參與，今天到台北地檢署，按鈴控告2家電視台涉違公職人員選罷法。

三立電視與TVBS共同說明：「經查此次台北市長選舉電視辯論會，係在完全遵守『公職人員選舉罷免法』等相關法令規範之前提下規畫辦理，並無任何違法法令之情事」。

蘇煥智指出，本次選舉報導極為不公平，完全集中在3名特定參選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊身上，其他參選人即便提出政策並有公開行程，也受到刻意忽略，讓市民都以為只有3名參選人。這次三立與TVBS更是赤裸裸排除其他參選人參與辯論，只邀請3名特定參選人。

蘇煥智表示，三立電視及TVBS不公平、不公正的報導，以及故意不邀請其他9名參選人參與電視辯論會，刻意打壓其他參選人的曝光機會，造成選民的錯誤印象，誤以為台北市長選舉只有3名參選人，妨礙選民知的權利以及產生對選舉錯誤的認知，進而對選舉產生不正確之結果，構成 公職人員選舉罷免法第104條 公職人員選舉罷免法第104條 意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 看更多 關閉 「以他法傳播不實之事」。

蘇煥智說，除今天向台北地檢署提出告訴之外，也將於本週六辯論當天進行下一波抗議行動，並將於辯論會結束後持續採取法律行動，盡一切可能捍衛選舉公平報導與市民的知情權。（編輯：李亨山）1111103