虛擬實境公司前技術長竊資 刑事局查獲4嫌送辦

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知名虛擬實境公司iStaging愛實境前技術長張姓男子跳槽新東家後，疑將關鍵技術重製利用並盜用資料庫竊資，刑事局獲報追查約談，詢後將涉案4嫌依法送辦，3日在破案記者會中展示所查扣贓證物並說明案情。中央社記者黃麗芸攝 111年11月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）知名虛擬實境公司iStaging愛實境日前發現，前技術長張男跳槽新東家後，疑將關鍵技術重製利用並盜用資料庫竊資，刑事局獲報追查，掌握事證後搜索約談，詢後將4嫌依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長紀延熹表示，今年6月接獲業者報案，稱其公司主打以VR虛擬實境技術引擎打造線上虛擬展間，並承接多間國際名牌精品，但近期疑遭前技術長39歲張男取得關鍵程式碼私下重製VR產品，並用於對外招募客戶。

經調查了解，涉案張男原先任職iStaging愛實境公司擔任技術長，且雙方簽有競業條款，但他今年2至3月間轉任至新崛起的光禾感知VR公司擔任顧問及產品長，並主責開發VR虛擬技術。

但張男跳槽後，竟涉嫌竊走愛實境的關鍵技術「帶著走的展間」，並於其公司資料庫系統開後門，離職後仍持續盜用愛實境的平台資料，藉以節省開發時程、成本，並將所竊相關資源提供新公司光禾感知使用。

刑事局經長期蒐證完備後，於今年9月底前往光禾感知進行搜索，並取得相關侵權VR展間程式碼，初步檢視後確實非法連結存取原告公司資料庫，後續約談張男及其旗下兩名工程師、光禾感知負責人等4嫌到案說明。

全案詢後，將4嫌依涉妨害電腦使用、著作權法、營業秘密法等案，移請台北地檢署偵辦。

愛實境今天也發布聲明表示，光禾感知竊取相關技術後推出與愛實境類似產品，不但造成公司客戶被挖，部分投資資金也因此遭暫緩，且有大客戶質疑公司信譽，蒙受逾新台幣4.6億元損失，所以提告以捍衛商譽。（編輯：張銘坤）1111103