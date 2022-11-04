澎湖縣道3日晚間2車禍 共1死3傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣4日電）澎湖203號縣道西文段與204號隘門段，3日晚間分別發生車禍，共造成1死3傷，其中西文段的自小客朱姓駕駛酒後肇事逃逸，警方循線查獲送辦，2起車禍由警方調查中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬公分局昨天晚間近7時許，接獲澎湖縣道203號西文段3.75公里處發生自小客與機車碰撞，自小客車朱姓駕駛往東衛方向逃逸，陳姓機車騎士顱內出血與骨折傷重，由消防局送醫急救，警方透過路口監視器追查，在東衛一處空地發現肇事車輛，並查獲朱姓男子有飲酒。

昨天晚間10時37分許，澎湖縣道204號隘門段一輛自小客車翻覆路溝，4歲的洪姓女童自行爬出、2名洪姓女子受困車內，警消以破壞器材救出，其中29歲洪女呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另一人意識清醒無礙，3人由消防與港警消防分隊送醫，29歲洪女今天零時不治，肇事原因由警方調查中。（編輯：郭諭儒）1111104