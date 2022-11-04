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澎湖縣道3日晚間2車禍 共1死3傷

2022/11/4 14:08（11/4 16:41 更新）
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澎湖縣道203號西文段3.75公里處3日晚間發生自小客車與機車碰撞，自小客朱姓駕駛酒後肇事逃逸，警方循線查獲送辦。（馬公分局提供）中央社 111年11月4日
澎湖縣道203號西文段3.75公里處3日晚間發生自小客車與機車碰撞，自小客朱姓駕駛酒後肇事逃逸，警方循線查獲送辦。（馬公分局提供）中央社 111年11月4日
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（中央社澎湖縣4日電）澎湖203號縣道西文段與204號隘門段，3日晚間分別發生車禍，共造成1死3傷，其中西文段的自小客朱姓駕駛酒後肇事逃逸，警方循線查獲送辦，2起車禍由警方調查中。

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馬公分局昨天晚間近7時許，接獲澎湖縣道203號西文段3.75公里處發生自小客與機車碰撞，自小客車朱姓駕駛往東衛方向逃逸，陳姓機車騎士顱內出血與骨折傷重，由消防局送醫急救，警方透過路口監視器追查，在東衛一處空地發現肇事車輛，並查獲朱姓男子有飲酒。

昨天晚間10時37分許，澎湖縣道204號隘門段一輛自小客車翻覆路溝，4歲的洪姓女童自行爬出、2名洪姓女子受困車內，警消以破壞器材救出，其中29歲洪女呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另一人意識清醒無礙，3人由消防與港警消防分隊送醫，29歲洪女今天零時不治，肇事原因由警方調查中。（編輯：郭諭儒）1111104

澎湖203號縣道西文段與204號隘門段3日晚間分別發生車禍，共造成1死3傷。圖為自小客車翻覆路溝。（馬公警分局提供）中央社 111年11月4日
澎湖203號縣道西文段與204號隘門段3日晚間分別發生車禍，共造成1死3傷。圖為自小客車翻覆路溝。（馬公警分局提供）中央社 111年11月4日
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