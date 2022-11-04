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嘉縣失智老翁外出跌落溪床 警民徹夜搜尋脫險

2022/11/4 15:32（11/4 17:16 更新）
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嘉義縣竹崎鄉沙坑村1名8旬失智老翁3日外出不知去向，竹崎警分局竹崎派出所、民間救難協會人員及村民合力徹夜搜尋，4日凌晨在溪床找到老翁。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月4日
嘉義縣竹崎鄉沙坑村1名8旬失智老翁3日外出不知去向，竹崎警分局竹崎派出所、民間救難協會人員及村民合力徹夜搜尋，4日凌晨在溪床找到老翁。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月4日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣竹崎鄉沙坑村1名8旬失智老翁3日外出不知去向，家人報警，竹崎警分局竹崎派出所、民間救難協會人員及村民合力徹夜搜尋，今晨1時許在溪床找到老翁，他無生命危險。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿指出，昨天下午5時竹崎派出所員警接到沙坑村民報案，指稱村中1名83歲失智老翁白天出門，但天快黑了還沒見到老翁回家，擔心出意外。

警方表示，竹崎所所長黃俊達、警員簡安磬獲報後，立即調閱監視器、召集民間救難協會與沙坑村民共20多人前往搜救，搜尋至深夜，直到今天凌晨1時許在沙坑村下厝獅埜溪床找到老翁。

警方研判，老翁疑似迷路後不慎跌入溪床，所幸無生命危險，通知救護人員到場為老翁包紮後送醫救治，家屬十分感激警方協助找回親人。（編輯：戴光育）1111104

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