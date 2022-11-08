高雄街頭飛車追逐掃射15槍 警方逮捕涉案5嫌

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高雄大寮區台88線高架橋下8日清晨發生槍擊案，2輛自小客車在綠燈起步時遭另輛車不明人士開槍掃射。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄大寮今天清晨發生街頭槍響，2輛自小客車行駛間突遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓駕駛受傷。警方循線在台東逮捕涉案的5名嫌犯，目前正帶回高雄釐清案情。

高雄市政府警察局林園分局晚間向中央社記者表示，警方經調閱監視器畫面以車追人，晚間6時許在台東逮捕5名涉案嫌犯，目前正將人帶回高雄途中，詳細案情仍待擴大釐清當中。

警方初步了解，涉案5名嫌犯在犯案後搭乘1輛轎車逃往台東成功山區，再轉乘另輛轎車往南逃逸，但被警方鎖定，之後並在晚間6時許於台東和屏東交界的森永草埔隧道口查獲。

全案起於高雄大寮區台88線高架橋下大明街229巷前清晨近4時發生槍響，警方調派快打部隊及成立專案小組到場調查，確認現場共有15個彈殼和彈殼，其中1輛遭槍擊車輛留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔。

高市警察局長林炎田召開記者會說明，警方經調閱監視器畫面發現，原本2輛停等紅燈的自小客車，在綠燈起步後突遭後方3輛同向自小客車追逐，其中1輛追逐的黑色車輛槍手先朝侯男駕駛的車輛開了4槍，再朝翁男駕駛的車輛連開11槍，開完槍後3車隨即離去，侯男頭部受傷、翁男腿部受傷。

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林炎田說，2名傷者中彈後被送往高雄長庚紀念醫院救治，目前侯男頭部中彈傷勢較重仍在救治、翁男則無大礙。但2人除供稱彼此互不認識，也不認識槍手，警方對其說法暫持保留態度，不排除有避重就輕可能。

高雄長庚紀念醫院表示，侯男意識不清、腦腫脹，院方已安排減壓手術，全力醫治中。翁姓男子受多處外傷，生命跡象穩定，正在病房持續治療。（編輯：黃世雅）1111108