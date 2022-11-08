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高雄大寮街頭槍響 3車追逐2車掃射15槍2傷

2022/11/8 12:38（11/8 13:46 更新）
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高雄大寮8日清晨發生街頭槍響，2輛自小客車行駛間突遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓男駕駛頭部、腿部受傷。高雄市政府警察局長林炎田（中）上午對外說明案情。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月8日
高雄大寮8日清晨發生街頭槍響，2輛自小客車行駛間突遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓男駕駛頭部、腿部受傷。高雄市政府警察局長林炎田（中）上午對外說明案情。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月8日
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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄8日電）高雄大寮今天清晨發生街頭槍響，2輛自小客車行駛間突遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓男駕駛頭部、腿部受傷。2男供稱彼此不認識，也不認識槍手，全案擴大釐清中。

高雄大寮區台88線高架橋下大明街229巷前清晨近4時發生槍響，警方調派快打部隊及成立專案小組到場調查，確認現場共有15個彈殼和彈殼，其中1輛遭槍擊車輛留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔。

市長陳其邁上午前往苓雅區三和市場拜票，並接受媒體聯訪表示，警察局長林炎田清晨就有報告此事，警方已掌握特定人車緝凶，他也指示警方務必在最短時間破案，第一時間對外說明。

林炎田上午召開記者會說明，警方經調閱監視器畫面發現，原本2輛停等紅燈的自小客車，在綠燈起步後突遭後方3輛同向自小客車追逐，其中1輛追逐的黑色車輛槍手先朝侯男駕駛的車輛開了4槍，再朝翁男駕駛的車輛連開11槍，開完槍後3車隨即離去，侯男頭部受傷、翁男腿部受傷。

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林炎田說，2名傷者中彈後被送往高雄長庚紀念醫院救治，目前侯男頭部中彈傷勢較重仍在救治、翁男則無大礙。但兩人除供稱彼此互不認識，也不認識槍手，警方對其說法暫持保留態度，不排除有避重就輕可能。目前已鎖定3輛涉案車輛，全案仍待擴大追查緝凶當中。

高雄長庚紀念醫院則向中央社記者表示，侯男目前意識不清、腦腫脹，院方已安排減壓手術，全力醫治中。翁姓男子受多處外傷，生命跡象穩定，正在病房持續治療。（編輯：郭諭儒）1111108

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