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高雄大寮清晨槍響 2車遭開15槍駕駛乘客中彈

2022/11/8 08:51（11/8 11:59 更新）
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高雄大寮區台88線高架橋下8日清晨發生槍擊案，2輛自小客車在綠燈起步時遭另輛車不明人士開槍掃射，其中1輛車的駕駛及副駕乘客頭部和腿中彈受傷，已送醫急救。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月8日
高雄大寮區台88線高架橋下8日清晨發生槍擊案，2輛自小客車在綠燈起步時遭另輛車不明人士開槍掃射，其中1輛車的駕駛及副駕乘客頭部和腿中彈受傷，已送醫急救。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月8日
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄大寮區台88線高架橋下今天清晨發生槍擊案，2輛自小客車在綠燈起步時遭另輛車不明人士開槍掃射，現場彈殼多達15顆，其中1輛車駕駛乘客受傷送醫，目前暫無生命危險。

高雄市政府警察局林園分局上午向中央社記者表示，警方清晨4時許獲報大寮區台88線高架橋下大明街229巷發生槍擊案，經調派快打部隊及成立專案小組到場調查。

警方初判為2輛停等紅燈自小客車，在綠燈起步後不久，行駛中遭另輛車的人開槍掃射，其中1輛車的駕駛及副駕乘客頭部和腿中彈受傷，目前已送醫急救，暫無生命危險。

警方經初步檢視現場，發現其中1輛車留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔，現場還留有15顆彈殼，目前已調閱相關監視器畫面，鎖定人車追捕，詳細事發原因仍在調查當中。（編輯：方沛清）1111108

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