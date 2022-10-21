高雄大立百貨前暗夜槍響 男債務糾紛開槍已落網

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高雄大立百貨前21日凌晨發生槍響事件，李姓男子（中）因和潘姓男子有債務糾紛，找到潘男開2槍警告後離去，嚇壞在場4名男子。警方擴大調閱監視器，2個多小時順利逮人，並搜出改造手槍一把、子彈3顆。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄大立百貨前今天凌晨發生槍響事件，李姓男子因和潘姓男子有債務糾紛，找到潘男開2槍警告後離去，嚇壞在場4名男子。警方在2個多小時內逮人，搜出改造手槍1把、3顆子彈。

高雄市政府警察局新興分局凌晨1時20分獲報，指五福三路與文武二街口大立百貨商圈前發生槍響，但快打部隊到場時並未發現槍手，僅發現地上遺留的2顆子彈和彈殼，並將在場4名目擊男子帶回問訊調查，同時擴大調閱周遭監視器畫面採證。

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新興分局發布訊息指出，經新興分局與高市刑大共組專案小組擴大調閱監視器，掌握特定作案車輛鎖定犯嫌，順利在3時40分許，循線在左營區發現涉案的43歲李男。但當他發現員警時還一度想取槍作困獸之鬥，幸警方依法大膽使用警械順利逮人，並在他身上起獲作案改造槍枝1把及3顆子彈。

警方調查，李男因和33歲潘男有債務糾紛，凌晨和對方相約商討債務時，因過程起口角糾紛，才憤而開槍後離去。全案依刑法殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例，將李男移送高雄地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111021