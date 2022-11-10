北市偵查隊長招待所賭博 新北員警也在場記過一次

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（中央社記者高華謙新北10日電）前立委黃國昌指台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基過去曾赴轄區某招待所內賭牌九；新北市政府警察局調查發現，刑事警察大隊陳姓小隊長也在其中，已從重記過處分一次。

黃國昌透過社群網站臉書（Facebook）貼出照片並發文指出，「警官可以深夜在招待所裡賭牌九嗎」，招待所兼賭場是在台北市警察局內湖分局轄區，出現在照片的警官當時在內湖分局任職，是負責查緝重大刑案的偵查隊長林弘基，時間是2019年7月25日晚上11時，地點在行愛路上某大樓內。

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依據貼文照片，新北市政府警察局發現刑事警察大隊陳姓小隊長也在場，經督察室調查，陳姓小隊長是在非上班時間前往私人場所賭博，且他已坦承行為，本案已依「警察人員參與賭博財物處分原則」從重記過一次，並列為教育輔導對象嚴加考核。

新北市警察局指出，對員警操守向來堅持最高原則，並秉持絕「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生。（編輯：陳仁華）1111110