嘉縣逆子涉動手毆打母親致死 檢方聲押獲准

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嘉義縣46歲張姓男子涉嫌毆打89歲母親張姓老婦人致死，張男辯稱酒醉不記得，警方11日依法移送，檢方向嘉義地院聲押獲准。圖為警方封鎖現場蒐證。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月12日

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣46歲張姓男子涉嫌毆打89歲母親張姓老婦人致死，張男辯稱酒醉不記得，死者曾向報案的洪女求救；警方昨天依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，檢方向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地方法院今天表示，張男否認犯行，辯稱是母親跌倒所致，但有證人證述、現場照片等佐證，死者身體多處受傷，顯非跌倒造成，因此，張男涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有高度逃亡的可能性，加上張男手段凶殘，有羈押必要性，裁定羈押。

檢警表示，現年89歲張姓老婦人昨天凌晨被兒子張男友人洪姓女子發現倒在住處樓梯上，頭部還卡在樓梯間的欄杆，呼叫都沒有反應，救護車據報趕抵，發現老婦人已明顯死亡，沒有送醫。

警方據報趕到現場，發現老婦人右腳有明顯撕裂傷，樓梯上有血跡，身體俯趴在住處樓梯上，死因不單純，檢警昨天下午會同法醫相驗，發現死者臉部、軀幹及四肢有多處瘀血及擦挫傷，疑遭長時間毆打造成，則立即逮捕涉嫌動手的張男，並預計16日解剖，釐清死因。

檢警調查，涉嫌行凶的張男與發現人洪女為朋友關係，洪女也與死者熟識，洪女因昨天凌晨接到張男的電話告知「我媽媽都不動了」，於昨天凌晨3時30分左右趕到死者位於布袋鎮興中里住處，卻看見老婦人的死狀。

檢警指出，洪女曾多次目擊張男動手打母親，都會出手阻止，日前張姓老婦人再度被兒子家暴，曾當面向洪女求救「快點救我，不然就會被兒子打死了！」。

檢警調查，凶嫌張男辯稱母親是跌倒致死，且當時有喝酒，不記得發生什麼事情。張男脾氣暴躁，常與鄰里發生糾紛，日前與鄰居發生衝突，被鄰居提出傷害告訴。

警方調查，死者張姓老婦人身體狀態是頭上腳下，非跌倒狀態，且全身擦挫傷，不像跌倒造成的傷勢，在樓上、樓下地板都有血跡，凶嫌供述不實。

檢方表示，凶嫌疑患有思覺失調症，有就醫紀錄，曾有多次家暴報案紀錄。

警訊後，將張男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方昨天晚上複訊後，依犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，深夜向嘉義地方法院聲請羈押獲准。（編輯：徐睿承）1111112