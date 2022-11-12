男違停遇檢踩油門想逃 員警遭拖行50公尺

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（中央社記者吳哲豪南投12日電）簡姓男子在南投市開車違停，員警勸導時發現車內有子彈，男子踩油門想逃，2名員警攔車不成，其中1人還被拖行約50公尺，車輛撞到貨車才停下，員警雖有受傷但無大礙。

南投縣警察局南投分局1名員警今天指出，分局林姓、廖姓員警昨晚執行巡邏勤務時，發現48歲簡男駕駛的自小客車違規併排停車，2名員警上前勸導時，簡男要求快開單，員警察覺有異，用手電筒照車內，在副駕駛座發現1顆子彈。

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員警要求簡男下車，正要進一步盤查時，簡男卻發動車輛，當下廖姓員警進入駕駛座想拉手煞車阻止，但嫌犯卻猛踩油門往前衝，林姓員警則抓住簡男雙手，車輛撞到對向車道的小貨車才停下來，林姓員警則被拖行50公尺後甩飛。

2名員警雖有擦挫傷及骨折，仍將簡男制伏，等待支援警力趕到現場，至於簡男車上則被搜出子彈及疑似為毒品的白色粉末，警方訊後依毒品、妨害公務等罪，將簡男移送南投地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1111112