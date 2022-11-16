送洗鼻器涉賄選 竹市長候選人黃源甫遭起訴

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無黨籍新竹市長候選人黃源甫涉發送價值約新台幣250餘元鼻腔清洗器賄選案，新竹地檢署依違反公職人員選舉罷免法將黃源甫起訴。（新竹地檢署提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）無黨籍新竹市長候選人黃源甫涉發送價值約250餘元鼻腔清洗器賄選案，新竹地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法將黃源甫起訴。

新竹地檢署今天提供新聞資料表示，檢察官劉怡君指揮新竹市警察局第三分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊，偵辦黃源甫贈送選民鼻腔沖洗器賄選案。

檢方表示，黃源甫在4月底有意參選新竹市選舉，為求順利當選，且自認疫情期間，因有醫師經歷具優勢，透過衛教及防疫宣導等場合，以防疫為由，贈送鼻腔沖洗器給具有投票權人，爭取支持。

檢方指出，從今年4月底起，黃源甫透過網路淘寶、蝦皮、阿里巴巴等購物平台、通訊軟體等，向大陸地區廠商洽購鼻腔沖洗器。

檢方表示，黃源甫先向衛生福利部申請輸入醫用沖洗器，但未獲核准，要求大陸地區廠商拆除包裝盒，以不印文字的塑膠套或透明拉鍊袋包裝，另向親友借用名義作為輸入鼻腔沖洗器的實名認證人頭，規避海關查驗。鼻腔沖洗器於今年7月間，陸續從大陸地區運抵黃源甫在新竹市東區住處。

檢方指出，黃源甫在9月2日登記為竹市長候選人後，開始以LINE通訊軟體及臉書社群網站，廣發贈送鼻腔沖洗器給市民、里長、鄰長、巡守隊及社區團體等，並請求市民賜票支持等訊息文字。

檢方表示，在9月5日、9月18日，利用竹市某社區志工、重陽節等活動場合，到場贈送貼有競選貼紙的鼻腔沖洗器給選民，此鼻腔沖洗器市價約新台幣250元至300元。

檢方指出，10月14日進行搜索，查扣及選民繳回的鼻腔清洗器共236個，並傳喚相關選民、證人近30人次，黃源甫涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌，今天起訴。

檢方表示，黃源甫在贈禮爭取投票支持時，甚至強調禮品價值高於一般宣傳品，為難得之物，顯破壞選舉廉潔，破壞選舉公平性，建請新竹地方法院從重量刑，以茲懲戒。（編輯：李錫璋）1111116