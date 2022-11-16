行政院旁3車疑競速釀1死 酒駕男遭聲押禁見

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（中央社記者蕭博文台北16日電）台北市忠孝西路車行地下道14日凌晨發生3車疑似競速車禍，其中1車駕駛身亡；涉案李姓酒駕男子涉嫌襲警，遭開2槍逮捕，北檢今天複訊後向法院聲請羈押禁見。

檢察官認為，李男涉犯妨害公務、妨害公眾往來安全、酒駕致人於死等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，因此聲請羈押禁見。

此外，檢察官先前已命令同案陳姓被告以新台幣1萬元交保，另將葉姓被告限制住居；另2名涉案少年，則由警方移送台北地院少年法庭。

鄰近行政院的北市忠孝西路車行地下道東往西方向14日凌晨4時20分許發生3車疑似競速車禍，造成其中1車翻覆；案發時台北市警察局中正第一分局員警在附近處理其它案件，聽到巨大撞擊聲響，立即趕赴現場。

警方發現，現場留有2輛肇事汽車，其中1車駕駛當場已無呼吸心跳，經送醫急救不治，同車乘客也受輕傷。

另1輛涉案汽車的李姓駕駛及乘客下車後突然攻擊員警，且身上有濃厚酒味；警方現場對空鳴槍示警無效，朝李男左大腿開2槍後壓制；李男送醫救護後，無生命危險，今天由警方移送台北地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1111116