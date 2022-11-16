社群影音惹糾紛 新北中和大樓砍人案2傷3逃

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市中和區一棟大樓今天發生砍人案，疑因社群網路貼文與影音引發糾紛，楊姓男子持利器夥同3人闖進溫姓男子住宅，兩人皆受傷但無生命危險。警方鎖定另3名在逃嫌疑人追緝偵辦。

新北市中和區景新街某大樓於今晚6時許發生砍殺事件。中和警方表示，初步調查，溫姓男子昨天疑似在某影音社群散播不利楊姓男子的言論，引起楊男不滿，於是楊男今天夥同另3人，持刀前往溫男住處理論。

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警方指出，因溫男與楊男彼此是朋友，社區住宅疑門禁管制不嚴，楊男等人從電梯闖入溫宅後，先控制其女友行動，埋伏等到屋主回家後理論。雙方一言不合彼此圍毆，溫男的肚子與頭部受到刀傷。

警方表示，衝突中，溫男奪刀反擊也砍傷楊男的背部與手指；其他3人見狀嚇到搭計程車逃逸。警方據報到場，除將留在現場的傷者溫男、楊男送醫，並封鎖現場調閱監視器，循線擴大追捕在逃3人，並待傷者傷勢穩定後，進一步詢問筆錄，擴大偵辦與釐清。（編輯：張雅淨）1111116