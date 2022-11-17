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深夜抽K菸飄異味 台南水電工攜毒騎車違規被逮

2022/11/17 10:34（11/17 11:11 更新）
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台南市以水電為業的沈姓男子17日凌晨在中西區吃宵夜抽K菸後，騎車返家途中因違規遭攔查，警方發覺沈男身上飄出毒味，在隨身包中查出K他命，尿液檢驗也出現K他命陽姓反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月17日
台南市以水電為業的沈姓男子17日凌晨在中西區吃宵夜抽K菸後，騎車返家途中因違規遭攔查，警方發覺沈男身上飄出毒味，在隨身包中查出K他命，尿液檢驗也出現K他命陽姓反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市33歲沈姓男子今天凌晨在中西區吃宵夜抽K菸後，騎車返家因違規遭攔查時，警方立刻發覺沈男身上飄出的毒味，在隨身包中查出K他命，尿液也出現毒品反應，訊後依法送辦。

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台南市警察局第二分局警員告訴中央社記者，以水電為業的沈男，今天凌晨下工後前往中西區吃宵夜，接著在路旁抽完K菸後騎車返家，卻在民權路和康樂街口停等紅燈時，因未開大燈及超越停止線而遭警方攔查。

未料沈男身上飄出毒味，沈男拿取證件時，先是謊稱隨身包中僅有情趣用品，未獲警方採信，隨後被查出包包暗袋有1包K他命，尿液檢驗也出現K他命陽姓反應，警方訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1111117

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