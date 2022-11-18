買禮盒送里長 新北議員服務處主任遭聲押

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（中央社記者高華謙新北18日電）檢警查出一名尋求連任的新北市議員服務處唐姓主任疑與某建設公司林姓董事挪用公司資金，買500盒沙鍋魚頭禮盒給里長等，要求投票給議員，唐姓與林姓被告遭檢方聲請羈押禁見。

台灣新北地方檢察署調查，唐姓主任等為求讓議員順利連任，疑涉與林姓董事擅自挪用公司資金，買網路市價新台幣999元沙鍋魚頭禮盒500盒，再由唐姓主任等拿給里長及鄰長，要求投票給尋求連任的議員。

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新北檢昨天指揮法務部調查局新北市調查處與新北市政府警察局刑事警察大隊等，兵分6路搜索唐姓、郭姓、李姓、林姓與胡姓被告等住所及某公司等並查扣物證，通知8名被告及51名證人到案說明。

檢察官複訊後，認唐姓與林姓被告涉犯公職人員選舉罷免法與背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，向法院聲押禁見。胡姓、謝姓、曾姓與李姓被告分別以5萬元到10萬元不等交保。（編輯：李明宗）1111118