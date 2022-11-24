高市議員候選人文宣遭置換 提告意圖使人不當選

時代力量高雄林園、大寮區市議員候選人張雨柔（左2）24日上午前往高雄地檢署按鈴申告，指自己的口罩文宣被不名人士置換成對手選舉文宣，據此提告違反選罷法意圖使人不當選，盼檢警查明，遏止選舉歪風。（張雨柔服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月24日

（中央社記者洪學廣高雄24日電）時代力量高雄林園、大寮區市議員候選人張雨柔今天上午前往雄檢按鈴申告，指自己的口罩文宣被不名人士置換成對手選舉文宣，據此提告違反選罷法意圖使人不當選，盼檢警查明。

張雨柔上午在高雄黨部主委林于凱、大岡山市議員候選人黃思學、左楠區市議員候選人鄭侑青、鳳山區候選人顧崇德陪同下前往高雄地檢署按鈴申告，指自己的口罩文宣昨天被不明人士惡意抽走，還被置換成同選區對手候選人選舉文宣，為此提告違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，盼遏止選舉敗壞風氣；另文宣被置換的屋主也具狀提告竊盜罪。

張雨柔接受媒體聯訪表示，志工昨天幫忙發放她的口罩文宣完畢後，途中因手機沒拿折返找尋時赫然發現，所發放的口罩文宣已不見蹤影，經服務處深入了解後，也有其他住家發生同樣情形；進一步調閱監視器更發現，有名不知名女性戴著黑色手套，把同選區某候選人廣告宣傳單插入住戶信箱，再將她的口罩文宣抽走，手法相當俐落熟練。

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張雨柔說，雖然自己僅是候選人身分，但自參選以來已陸續處理許多弱勢陳情案，甚至替74期伍厝自辦重劃案向高雄市政府爭取弱勢權益，捍衛居住正義；素人參選沒資源就靠自己雙腳努力，每發放一份文宣就是增加與民眾認識的橋梁，也珍惜這些難能可貴機會。

張雨柔質疑，究竟是誰有系統、有計劃性要讓她消失，每個候選人在選戰都有公平競爭權益，此舉無疑是在惡意壟斷基本權益，破壞素人參選曝光率；因此希望今天挺身捍衛能遏止選舉歪風，產生警示作用，不要再有下一個受害候選人，落實台灣民主根基，還給大家一個健康選舉。（編輯：陳仁華）1111124