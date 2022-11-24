高市原民議員涉每票3千元賄選 橋檢聲押6人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄24日電）橋頭地檢署積極偵辦高雄4件候選人買票賄選案，其中爭取連任的原住民市議員賴文德涉以每票3000元買票賄選，昨天遭檢調搜索，檢方訊後將他跟潘姓競選幹部、選民等6人聲押。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，選舉倒數，檢警調近日兵分多路查辦高雄包括市議員、區長、里長候選人涉以現金或禮盒買票賄選，總計共聲押禁見候選人、樁腳、里長等10人。

地檢署說，其中，爭取連任的國民黨籍原民議員賴文德和張姓桃源區長候選人分別涉以新台幣3000元、1000元買票賄選，檢調搜索後通知相關涉案人員等45人到案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方訊後，認為賴文德和潘姓競選幹部、4名選民等6人涉違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大、且有勾串共犯之虞，向橋頭地方法院聲請羈押。另案的張姓區長候選人、蔡姓樁腳和1名選民等3人也遭聲押禁見。

此外，楠梓區陳姓里長候選人涉透過樁腳以每票1000元買票，訊後同樣遭聲押禁見。美濃區陳姓里長候選人涉贈送價值約500到1000元茶葉禮盒買票部分，檢察官聲押禁見後，法官裁定諭知交保10萬，經提出抗告，高雄高分院撤銷原裁定，發回橋頭地方法院，法官昨天裁准羈押。（編輯：卞金峰）1111124