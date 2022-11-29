館長稱槍擊案遭壓 新北檢：積極偵辦、絕無此事

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（中央社記者高華謙新北29日電）網紅「館長」陳之漢昨天直播稱自己遭槍擊案是「上面都壓住了不給辦」。新北地檢署表示，絕無此事、純屬虛構，檢警不眠不休積極偵辦，迅速起訴犯嫌並經一、二審法院重判。

台灣新北地方檢察署今天發布新聞稿表示，館長遭槍擊後，新北地檢署旋即分案由重大刑案組檢察官陳詩詩指揮偵辦。

經檢方調查，有犯罪組織涉入，陳詩詩指揮內政部警政署刑事警察局與新北市政府警察局刑事警察大隊等，連續發動4波搜索及拘提行動，聲押禁見6人獲准。

檢方表示，經突破關鍵證人，清查所有牽涉寶和會犯罪資料，徹查寶和會涉犯3件槍擊案、 擄人勒贖案及恐嚇取財案，歷時4個月偵查，109年12月對寶和會會長、副會長、幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及數次槍擊殺人案一併起訴。

案經台灣新北地方法院去年7月一審判決， 主嫌分別判處4年到18年6月不等重刑，其餘被告亦判決10個月至1年2月不等徒刑，並宣告強制工作。經上訴，台灣高等法院今年8月二審判決，仍判處16年、15年6月不等重刑。

新北檢表示，檢察官仍持續往上溯源積極偵辦中，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等情事。（編輯：張銘坤）1111129