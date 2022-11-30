車手集團4天得手160萬 南警偵破逮9人主嫌收押

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台南市警局刑警大隊30日宣布偵破由一對情侶檔操控的車手集團，逮捕9人，情侶檔犯嫌已遭收押。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市警局刑警大隊今天宣布偵破車手集團，逮捕9人；此集團由一對情侶檔操控，以台南火車站周遭飯店為據點，4天得手新台幣160萬元，情侶檔犯嫌已遭收押。

台南市警局刑大人員今天告訴中央社記者，情侶檔40歲吳姓男子和30歲伍姓女子，以台南火車站周遭飯店為據點，指揮旗下幹部26歲林姓男子、23歲施姓男子承租飯店房間，再招募年少無知、甫出社會轎班成員等5人擔任車手，負責領取人頭帳戶包裹及提領贓款。

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此車手集團的手法，主要是利用社群平台張貼刊登工作機會，取得被害人寄送金融卡，再以解除分期付款手法詐騙匯款，今年7月20日至23日4天就得手新台幣160萬元。

警方11月8日逮捕車手集團成員7人到案，22日再持搜索票及拘票，拘提藏匿在屏東的吳男、伍女情侶檔，查扣贓款10萬元及電腦、手機、存摺、金融卡等物，訊後移送台南地檢署偵辦，南檢向台南地方法院聲請羈押獲准。（編輯：郭諭儒）1111130