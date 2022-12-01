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貨輪彰化外海傾斜 直升機吊掛救援4船員

2022/12/1 09:34（12/1 10:21 更新）
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南美洲蓋亞那籍隆順號貨輪11月30日行經彰化風場海域航道，貨輪傾斜，空勤直升機陸續以吊掛方式救起4名船員。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
南美洲蓋亞那籍隆順號貨輪11月30日行經彰化風場海域航道，貨輪傾斜，空勤直升機陸續以吊掛方式救起4名船員。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）東北季風強勁，南美洲蓋亞那籍隆順號貨輪昨天行經彰化風場海域航道，貨輪傾斜，空勤直升機救起4人，另3人在船上留守，晚間主機已修復，往高雄前進。

隆順號貨輪自高雄港駛往韓國釜山港，載運約100頓的冷凍肉品，昨天上午行經彰化芳苑外海15海里處，輪船傾斜，船上7名船員待援，船上7名船員皆為中國籍。

海巡署今天以文字說明救援進度，30日晚間9時55分，貨輪的主機已經修復，前往高雄整補，海巡署艦隊也派遣艦隊在旁戒護。7名船員皆已接種過3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肺炎疫苗，均無發燒及呼吸道症狀。

因東北季風強勁，救援過程驚險，空勤總隊也透過文字稿表示，獲報後，出動黑鷹直升機救援，但因風浪過大，無法在船上進行吊掛，4船員穿著救生衣跳海待援，1船員被直昇機吊掛起送往清泉岡機場，3名船員則被送往嘉義機場。

船上共7名船員，4名船員依序被直升機吊掛救起，3名船員在船上持續進行抽水作業，隨後主機也恢復運作，船艙進行積水排除。

航港局中部航務中心要求該輪關閉油閥，並已發布航船布告周知其他船舶注意，同時請彰化航道VTS協助廣播避免來往船舶碰撞。（編輯：黃世雅）1111201

#海巡署
#彰化
#隆順號
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