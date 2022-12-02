北市里長涉詐領侵占收賄39萬元 士檢起訴貪污罪

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（中央社記者蕭博文台北2日電）台北市潘姓里長涉勾結廠商以不實單據，詐領或侵占焚化爐回饋、國軍老舊眷村改建經費、里鄰建設服務經費，另收受業者賄賂，共新台幣39萬餘元，士檢今天依貪污罪嫌起訴潘男。

另一方面，涉案的7名業者涉犯商業會計法、貪污治罪條例的不違背職務行為交付賄賂罪嫌，均坦承犯行，獲檢察官處分緩起訴1年，各須支付公庫3萬至6萬元不等處分金。

士林地方檢察署起訴書指出，潘姓里長自民國103年迄今擔任台北市士林區某里里長，涉嫌於105至110年間，利用購買蘭花、餐盒、燈籠，或租用舞台車、帳棚及聘僱辦公室清潔工等機會，勾結廠商開立不實發票、報價單等單據。

潘姓里長為避免相關經費如有剩餘需繳回，或只是單純為詐領經費，涉嫌持不實單據向士林區公所、士林區垃圾焚化爐回饋經費管理委員會、國防部政治作戰局核銷，分別侵占或詐領里鄰建設服務經費、焚化廠回饋經費、國軍老舊眷村改建經費，總計36萬餘元。

其中，潘姓里長於民國109年間向國防部申請羅友倫將軍故居屋頂更新計畫，明知建商僅以5萬2000元承包，卻要求建商開立9萬9000元的發票，藉以詐取國防部款項。

另一方面，潘姓里長還利用乾粉滅火器檢測工作機會，向廠商收取共3萬元的賄賂。

士檢認為，潘姓里長涉犯貪污治罪條例的侵占公有財物、詐取財物、收賄等罪嫌，依貪污罪嫌起訴潘男。（編輯：方沛清）1111202