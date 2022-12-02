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竹縣1縣議員1鄉代當選人 遭檢方提當選無效之訴

2022/12/2 16:58
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹地檢署針對選前涉投票行賄罪嫌的當選人，提起當選無效之訴，包含新竹縣議員及湖口鄉民代表共2名當選人。

新竹地檢署提供新聞資料表示，遭提當選無效之訴的陳姓新竹縣議員當選人、巫姓湖口鄉代當選人，皆涉選舉罷免法第99條第1項的投票交付賄賂罪，符合此法第120條提起當選無效之訴的要件。

檢方說，陳姓新竹縣議員當選人涉嫌以每票新台幣1000元對價向選舉權人現金買票案，11月23日偵結起訴。

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檢方指出，巫姓湖口鄉民代表當選人涉嫌8月間為某湖口鄉長候選人，以3萬元的對價，向選民綁樁買票，10月19日偵結起訴。

檢方表示，今天選委會公告當選名單，檢方落實「公平選舉、杜絕不法」的核心，對於以不法手段當選的當事人，符合公職人員選舉罷免法所定當選無效要件時，主動提起當選無效之訴，後續將針對符合要件者依法提起當選無效之訴。（編輯：李錫璋）1111202

#新竹地檢署
#湖口
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