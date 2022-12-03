台東自小客車超載擠10人 酒駕自撞橋墩釀1傷

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台9線南迴公路太麻里鄉路段3日凌晨發生自小客車撞上橋墩意外，為王姓男子酒駕肇事，車內包含王男共擠進5名大人、5名小孩，所幸僅有其中1名女子輕傷。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣王姓男子駕駛自小客車，車內共擠進5名大人5名小孩，王男酒駕撞上橋墩，導致1名女乘客受傷。警方以超載和酒駕肇事依法處理。

今天凌晨2時許，台東警消接獲通報，在台9線（南迴公路）太麻里鄉路段發生自小客車撞上橋墩意外，現場有5名大人和5名小孩，都是乘坐這部自小客車，其中1女子受傷，消防人員趕緊將傷者送醫。

現場目擊民眾說，「真是不可思議，擠進10個人，幸好撞擊力不是很大，否則後果不堪設想」，現場有酒味，員警要對駕駛酒測，但駕駛拒絕並坐上救護車到醫院。

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負責處理的台東縣警察局大武分局美和派出所長董懷方表示，王姓民眾駕駛自小客車，途經事故地點，不明原因自撞橋墩，造成蔡姓女乘客輕傷，送台東馬偕醫院救護，駕駛人經抽血檢測有酒駕情況。

大武分局交通組長詹勳昌表示，自小客車已經明顯超載，已開單告發，依據道路交通管理處罰條例，會處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。酒駕肇事部分同樣依法處理。（編輯：郭諭儒）1111203