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非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
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高雄男遭7車包圍砸車押走 警逮2嫌救出被害人

2022/12/5 10:32（12/5 11:01 更新）
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高雄陳姓男子5日凌晨載蔡姓女子開車途中，疑與人發生行車糾紛，遭7輛車攔下並持棍棒砸車，陳男還被強押帶走，警方出動快打部隊、以車追人攔查嫌犯車輛，掏槍喝令顏、賴2嫌就逮，並救出陳男送醫。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日
高雄陳姓男子5日凌晨載蔡姓女子開車途中，疑與人發生行車糾紛，遭7輛車攔下並持棍棒砸車，陳男還被強押帶走，警方出動快打部隊、以車追人攔查嫌犯車輛，掏槍喝令顏、賴2嫌就逮，並救出陳男送醫。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日
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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄陳姓男子今天凌晨載蔡女開車途中，疑與人發生行車糾紛，遭7輛車攔下並持棍棒砸車，陳男遭強押帶走，警方以車追人攔查嫌犯車輛，掏槍令顏、賴2嫌就逮，救出陳男送醫。

高雄市前鎮警分局今天凌晨0時58分獲報，前鎮區翠亨北路路段有人在砸車，立即出動快打部隊，經查為31歲陳姓男子與23歲蔡姓女子開車途中疑似與其他車輛發生行車糾紛，行經該路段時，遭7台車攔下並砸車，陳姓男子遭強押上車，獨留蔡姓女子。

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警方到場時，一行人已駕車逃離現場。前鎮分局、苓雅分局與刑警大隊偵二隊立即組成專案小組，擴大調閱監視器，以車追人攔查1車，掏槍喝令車上2人趴在地上，37歲顏姓及22歲賴姓嫌犯才趴地就逮。

警方救出手臂受傷的陳男，經送醫診治無大礙。行車糾紛演變為7車包圍砸車還押人，警方懷疑案情不單純，由專案小組持續查緝其他涉案人車並釐清案情。（編輯：謝雅竹）1111205

#高雄市前鎮警分局
#刑警大隊偵二隊
#苓雅分局
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