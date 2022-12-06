繼父家暴3歲女童致死 判刑11年定讞

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（中央社記者蕭博文台北6日電）屏東方姓男子不滿妻子與他人所生的3歲女童不服管教，連續多日毆打女童頭部，致女童傷重身亡。一、二審均依傷害致死罪判處方男有期徒刑11年，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審屏東地方法院判決書指出，方姓男子與黃姓女子為夫妻，被害女童為黃女與他人所生。民國110年3月間，女童因摔傷導致右大腿骨折打石膏，僅能以臀部滑行，方男因此限制女童只能在2樓臥室活動。

同年6月8日至10日，方男僅因女童想溜出房間，就每日徒手或持拖把握柄、皮帶等方式毆打女童，且多從女童臉部、頭部下手，導致女童全身多處大面積瘀傷。

6月10日晚間9時許，方男見女童失去意識後離家躲避，僅由女童媽媽請求救護車送往枋寮醫院急救，最後女童仍因腦髓損傷及顱內出血，到院前死亡。

方男為躲避刑責，與女童母親共謀向檢警謊稱是女童自行摔下樓梯受傷，後因女童母親不甘自行承擔照顧不周責任，向檢警供出實情。

一審認為，方男手段凶殘，造成女童傷痕累累，導致女童生前承受重大痛苦，年僅3歲生命就此殞落；方男嚴重損及人類存在基本價值，隨意踐踏女童人性尊嚴，自非一般正常有血性之人所能容忍。

一審審酌，方男偵查中否認犯行，但審理期間已坦承認錯，考量家庭、生活、經濟等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處有期徒刑11年。

案經方男上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，仍維持原判決；方男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111206