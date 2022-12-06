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男涉打造密室輕生害死舊愛 雄檢殺人罪起訴

2022/12/6 12:36
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄一對同志愛侶8月初分手後，李姓男子因和林姓男子爭吵，涉餵食對方安眠藥，佈置成密室輕生現場，致林男不治。高雄地檢署不採信其幫助輕生辯詞，依殺人罪將李男起訴。

李男接受檢方偵查辯稱，是想幫對方完成尋死心願，因此才協助其加工輕生後，再一起共赴黃泉。但林男家屬駁斥，指林男並無因病、感情、工作等因素有輕生念頭，也沒罹患身心疾病。檢察官據此不採信李男說詞，偵結後將他依殺人罪起訴。

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雄檢起訴指出，在高雄市區經營餐廳的31歲李男與林男交往同住，但兩人今年8月4日分手後，6日又回到對方苓雅區住處留宿，並在隔天凌晨發生爭吵。林男同事7日下午因找不到人，經報警前往查看，才發現倒臥在客廳仍有一口氣的李男，以及倒臥臥室明顯死亡的林男。

檢警調查，兩人爭吵時疑因氣不過遭嗆「要死一起死，大家都不好過」等語，為此餵食對方安眠藥，再涉將現場打造成密室輕生現場，致使林男因吸入過多一氧化碳中毒死亡。（編輯：孫承武）1111206

#雄檢
#高雄地檢署
#黃泉
黃泉
攜子共赴黃泉卻獨活 男被依殺人罪判13年定讞
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