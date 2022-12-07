槍擊犯蔡文貴變臉做公益 現身法務部鼓勵更生人

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（中央社記者蕭博文台北7日電）曾犯槍砲案的蔡文貴出獄後成立公益團體，並學得川劇變臉技藝。法務部與YouTuber合作拍攝蔡文貴的更生影片，今天還邀請他到法務部表演變臉，現身說法鼓勵更生人。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，負責督導保護司業務的參事林嚞慧表示，法務部對更生人關懷不遺餘力，除透過公私部門合作及社會各界資源挹注，提供各項協助及服務，更倡導讓更生人去污名化、除標籤化，希望最終能夠正常回歸社會。

林嚞慧說，為讓社會大眾了解更生人如何克服外界異樣眼光，以及更生人究竟要付出多少努力才能走出人生道路，法務部與關心社會議題的YouTuber SALU合作，南下屏東拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片。

他指出，影片忠實呈現蔡文貴生活點滴，讓外界體會更生人為生存所付出的辛苦，希望讓外界更加感同身受而付出真心關懷與真正認同；影片迄今觀看人數已超過21萬人次，並湧入不少鼓勵的留言。

蔡文貴隨後登場表演川劇變臉，他並與法務部長蔡清祥等官員進行互動魔術、造型氣球表演。

蔡文貴接受媒體採訪時表示，曾因案數度進出監獄，在監獄的時間將近15年，當時在監獄服刑時就想做善事，因此與獄友共同透過獄方對外捐款，出獄後成立「善之旅公益團隊」，靠成員自行集資，走入弱勢角落做公益。

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蔡文貴說，更生人因為與社會隔絕太久而脫節，想要重新開始真得很辛苦，尤其像他這樣前科累累，更是不容易；但改變要從自己開始，只要改變自己，家人朋友就會看到，進而得到支持。

林嚞慧最後表示，更生人想成功復歸要先有悔改向上的念頭，再者是社會、家庭的支持，以及固定居所、穩定就業，也希望社會去除對更生人的標籤化、污名化，建構友善環境，讓更生人順利重建生活。（編輯：戴光育）1111207